خبير: مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية

علق الدكتور محمد أبو الفضل، الخبير في الشأن الليبي، على البيان الخاص باحترام إرادة الشعب الليبي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية.

وأضاف أن هناك خارطة طريق لاختيار رئيس الوزراء ثم يأتي بعد ذلك الحكومة، وليس هناك اختيار محدد، ولم يحدد مجلس النواب لأحد بعينه في الاختيار كما قال المبعوث الأممي.

وأشار إلى أن هناك إصرار على استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهناك اتجاه لتحيد مجلسي النواب والدولة، على الرغم من أن مجلس النواب الجهة الوحيدة التي تحظى بشرعية دستورية لأنه منتخب من الشعب الليبي.