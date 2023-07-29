نائب الأمين العام لاتحاد البيئة: قلة المياه عائق أمام التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق

قال الدكتور المعتز عبادي، نائب الأمين العام للاتحاد العام للبيئة والمياه، إنه يعمل على تكاتف الجهود لتفعيل الاقتصاد الأزرق المتعلق بالمياه خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية.

مصادر الطاقة النظيفة

وأكد الدكتور المعتز عبادي، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن منطقة البحر المتوسط مصنفة أن بها ضغط على مصادر المياه من كافة القطاعات.



وأضاف في حديثه، أن الطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين الأخضر والأزرق بحاجة ملحة إلى كميات وفيرة من المياه، ولهذا نتيجة اتجاه الدول نحو استخدام وتوليد الطاقة النظيفة أصبح هناك تكالب دولي على المياه وبخاصة مياه البحر المتوسط.

التغيرات المناخية الحادة



وأشار إلى، أن التغير المناخي أثر على منطقة البحر المتوسط بصورة كبيرة، حيث تبخرت كمية كبيرة من المياه نتيجة هذا الارتفاع في درجة الحرارة.

وتابع: "قمنا بتطبيق سياسات عامة للاتحاد المتوسط ٢٠٣٠ في قطاع المياه والبيئة، وخطة العمل متعلقة باشراق الاقتصاد الأخضر والأزرق بالمنطقة وبناء المؤوسسات القادرة على استعاب كافة المتغيرات، ولهذا نعمل مع الشركاء في البحر المتوسط والعالم لعقد ورش عمل في هذا القطاع".