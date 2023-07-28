راغب علامة في لقاء خاص مع التاسعة على هامش مهرجان العلمين



يحل النجم اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج التاسعة بالقناة الاولى في لقاء خاص على هامش مهرجان العلمين .

وتحدث راغب علامة مع الاعلامية هدير أبو زيد عن كواليس حفله في مهرجان العلمين بمشاركة النجمة نانسي عجرم .

وكشف علامة عن اعجابه الشديد بمدينه العلمين الجديدة التي يعتزم قضاء اجازة الصيف على شواطئها خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها الساحل الشمالي منذ انشاء مدينة العلمين الجديدة.

وتحدث علامة عن مشاريعه الفنية الجديدة خيث يستعد لاطلاق عدد من الاغنيات خلال صيف ٢٠٢٣ باللهجة المصرية استمرارا لسلسلة الأغاني الناجحة التي قدمها خلال الفترة الماضية.