الباز: الناس توقفت عن استخدام الأسانسيرات.. ولا يجب الاستخفاف بآلامهم

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم يوفق في حديثه عن أنه لولا مشروعات الكهرباء لانعكس الوضع، وأصبحت الكهرباء تعمل 3 ساعات فقط يوميًا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "رئيس الوزراء لم يكتسب خبرة كافية ليكون سياسيا يتعامل مع الجمهور، لا أحد يشكك في مشروعات الكهرباء العملاقة إلا خصوم البلد، وجميعًا نعرف جدوى المشروعات".

وأردف: "لما يقول لولا المشروعات كان الوضع مقلوب وبدال ما الكهرباء تقطع 3 ساعات الكهرباء كانت هتيجي 3 ساعات، هذا أمر ما كان يجب أن يقوله، مينفعش يمن على الناس بالمشروعات، الناس تحملت نتائج الإصلاح الاقتصادي، وزعلانة إن إنجاز الكهرباء الذي يحسب للرئيس السيسي التوجيه بعمل المحطات، إنه تم خدشه".

واستطرد: "الناس متحملة الظروف، مينفعش وأنا متحمل تطلع تقولي احمد ربنا، ناس كتير توقفت عن استخدام الأسانسيرات مهما كان الأدوار عالية، لأنها خائفة، معاناة حقيقية ولا يجب أن تستخف بمعاناة الناس وآلامهم، والفوبيا التي أصابتهم".