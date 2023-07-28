الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الناس توقفت عن استخدام الأسانسيرات.. ولا يجب الاستخفاف بآلامهم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم يوفق في حديثه عن أنه لولا مشروعات الكهرباء لانعكس الوضع، وأصبحت الكهرباء تعمل 3 ساعات فقط يوميًا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "رئيس الوزراء لم يكتسب خبرة كافية ليكون سياسيا يتعامل مع الجمهور، لا أحد يشكك في مشروعات الكهرباء العملاقة إلا خصوم البلد، وجميعًا نعرف جدوى المشروعات".

وأردف: "لما يقول لولا المشروعات كان الوضع مقلوب وبدال ما الكهرباء تقطع 3 ساعات الكهرباء كانت هتيجي 3 ساعات، هذا أمر ما كان يجب أن يقوله، مينفعش يمن على الناس بالمشروعات، الناس تحملت نتائج الإصلاح الاقتصادي، وزعلانة إن إنجاز الكهرباء الذي يحسب للرئيس السيسي التوجيه بعمل المحطات، إنه تم خدشه".

واستطرد: "الناس متحملة الظروف، مينفعش وأنا متحمل تطلع تقولي احمد ربنا، ناس كتير توقفت عن استخدام الأسانسيرات مهما كان الأدوار عالية، لأنها خائفة، معاناة حقيقية ولا يجب أن تستخف بمعاناة الناس وآلامهم، والفوبيا التي أصابتهم".

الباز محمد الباز مدبولي الكهرباء

مواد متعلقة

الباز يقترح على الحكومة العمل "أونلاين" طوال الأسبوع لتوفير الكهرباء

مصطفى بكرى للحكومة: طبطبوا على الناس ولا تتركوا الفرصة للإخوان للتغلغل مرة أخرى

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: نتطلع لمواصلة العمل مع مصر لتطوير "نوفّى"

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: مصر أكبر دولة يعمل فيها البنك خارج الاتحاد

الشيخ رمضان عبدالرازق: قضاء الصيام فى محرم له أجران

صيام عاشوراء مر بـ4 مراحل.. وقريش كانت تصومه قبل الإسلام

الشيخ رمضان عبد الرازق: رضا الأب أوسع أبواب الجنة

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يزور كنترول تصحيح الثانوية العامة استعدادًا لإعلان النتيجة

أضرار "الكيس الزلالي" في اليد وأعراضه وطرق الوقاية منه

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي أدبي 2023 بالرابط المباشر

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 المواد الأدبية

معالجة باستخدام الميكروبات.. "التعدين الحيوى" أحدث طرق استخراج المعادن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟