الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بأسلوب المغافلة فى مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة ثان مدينة نصر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب المغافلة.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لسرقته حقيبة من آخر بأسلوب "المغافلة"، وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها (هاتف محمول- جواز سفر- بعض المتعلقات الشخصية).

كشفت التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد حائز الهاتف المحمول (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وأقر بشراء الهاتف من (أحد الأشخاص – مقيم بالجيزة) من على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أمكن تحديده وضبطه وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعى الهواتف المحمولة المترجلين، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن (له معلومات جنائية) وبمواجهته أقر بعلمه كون المتحصلات من واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من (عامل - مقيم بمحافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه وبداخلها (جواز السفر- كروت بنكية وبعض المتعلقات الشخصية).

نيابة ثان مدينة نصر ذمة التحقيق اسلوب المغافلة أحد الأشخاص ة إحدى الدول بائعى الهواتف المحمولة

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