رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فى القاهرة والمحافظات
تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء تصحيح المواد وإعلان نسب النجاح فى كل مادة.
نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023
جاءت نسبة لنجاح في امتحانات الثانوية العامة للعام 2023، وفقًا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على النحو التالي:
مادة الكيمياء: وصلت نسبة النجاح بمادة الكيمياء إلى 88.9%، وإجمالي نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية هي 2.4% من إجمالي عدد الطلاب.
مادة التاريخ: بلغت نسبة النجاح بالتاريخ 90.2%، وإجمالي نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.
مادة الجغرافيا: أما مادة الجغرافيا وصلت إلى نسبة النجاح بها إلى 91.6%، ونسبة الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية هي 1.9% من إجمالي عدد الطلاب.
مادة الفيزياء: وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بـ 91%، والحاصلين على درجة بنسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.
مادة اللغة العربية: تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام 90٪، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.
مادة اللغة الثانية: سجلت نسبة النجاح في اللغة الثانية نسبة 91% فأكثر، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.
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لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس
رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور
ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي التعرف على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، برقم الجلوس من خلال موقع جريدة الدستور المخصص للاستعلام عن النتيجة (من هنا).
خطوات التسجيل فى موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة
- الدخول على موقع جريدة الدستور المخصص لنتيجة الثانوية العامة 2023 (من هنا)
- كتابة اسم الطالب فى المربع الأول
- كتابة رقم الجلوس فى المربع التالي
- أكتب رقم تليفونك لتصلك رسالة على هاتفك عند ظهور النتيجة
- اكتب بريدك الإلكتروني لإرسال نسخة من نتيجتك بعد اعتمادها رسميًا من وزير التعليم.