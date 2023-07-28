الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر الهضيبي: الرئيس السيسي عبر عن هموم القارة السمراء خلال القمة الروسية

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، للاستفادة من الفرص المتاحة ومساحات التعاون الواسعة القائمة بين الجانبين، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية، على المستوى الوطني والقاري.

وقال "الهضيبي"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن هموم القارة الأفريقية خلال كلمته بالقمة الروسية – الأفريقية الثانية، والتحديات التى تواجهها دول القارة بسبب الأزمات والصراعات الدولية التى ألقت تداعياتها السلبية على هذه الدول خاصة في الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى وجود رغبة روسية في تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وهو ما دفع الرئيس السيسي لوضع عدد من المحددات لإقامة هذه العلاقة وتعميقها بما يحقق مصالح الطرفين، والتى جاء أبرزها أن دول القارة لا علاقة لهم بحالة الاستقطاب التى تشهدها الساحة الدولية وأن يكون المحرك الأساسي لهذه الدول هى مصلحة شعوبها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القمة ستساهم في دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعار الطاقة، مشددا على ضرورة البحث عن آليات تمويل جديدة تدعم النظم الزراعية والغذائية في أفريقيا، مشددا على دور مصر الرائد في القارة من أجل دفعها في مسارات التنمية المستدامة كما حملت مصر ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

الدكتور ياسر الهضيبي الوفد استراتيجية استقطاب الإمكانات المصرية

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