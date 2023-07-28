قناة الناس| يسرى جبر: الفرض في ليلة القدر تتضاعف فيه العبادات (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الفرائض واحدة لكن تضعيف الثواب أمر آخر، لافتاً إلى أن الفرض في رمضان يساوي 70 فرض فيما سواه فالفرض في ليلة القدر أفضل في ألف شهر تتضاعف فيه العبادات.

وأضاف "جبر" اليوم الجمعة، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ من صلى العشاء جماعة ثم ثلى الوتر ونام فلا يخلوا من الفضل وسيحصل على جزء منه وليس كله كمن صلى الليل كله وقام ليلة القدر كاملة، مشيرًا إلى أن من يصلي العشاء جماعة ليس كمن يصلي منفرد، وأيضًا من يصليها في جماعة المنزل ليس كمن يصلي في جماعة المسجد، مؤكدًا أن الثواب يزيد حينما يصلي المرء في جماعة مسجد كبير وخلف إمام فقيه ومتوفرة فيه كل شروط الصلاح وفي الصفوف الأولى.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.