السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أذكار الصباح اليوم السبت 29-7-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الصباح السبت 29-7-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن للراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة الاستعانة بموقع "الدستور" للمعرفة الصيغ الصحيحة الأدعية المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

أذكار الصباح اليوم

هناك عدة صيغ توضح دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 29-7-2023 يمكن الاستعانة بها لطلب الرزق الحلال، والحصول على نصيب وقدر من الجنة، والبعد عن النار، وذلك وفقٍا الصيغ المأثورة التالية:

اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك .. اللهم اهدني إلى وجهتك أجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. وتوفني وأنت راض عنا .. اللهم إني أسألك أن تقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه من حيث لا احتسب يارب العالمين.

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أفضل أدعية الصباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023

 

اللهم إني أسألك مع هدوء الفجر أن ترزقني عملًا صالحًا ترضاه و أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين.. اللهم أكتب لي محو الذنوب.. وستر العيوب.. ولين القلب وتفريج الهموم.. وانشراح الصدر.. وتيسير الأحوال والأمور.. وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم إني أسألك غفران الذنوب والمعاصي.. وستر العيوب والذنوب.. وتفريج الهموم.. وزيادة الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا في كل وقت وحين وتوفنا وأنت راض عنا يارب العالمين.

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قناة الناس| عصام الروبى: أمران يمنعان استجابة الدعاء (فيديو)

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أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت.. وإذا سئلت به أعطيت.. أسألك بأني أشهد بأنك الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له.. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.. أن تغفر لنا ذنوبنا وتشفي مرضانا وارحم موتانا و تعافي  مبتلينا.

اللهم ارزقني ما أريد وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجًا وأرزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه من حيث لا احتسب يارب العالمين.

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