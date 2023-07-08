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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى: أمران يمنعان استجابة الدعاء (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك آية قرآنية في سورة الأنعام ذكر الله تعالى فيها أمرين يكونان سببًا لكل خطيئة وبلية ومصيبة إذ يقول تعالى (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون). 

وأضاف “الروبي” اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الأمرين مصيبتان إذا وقع فيهما العبد سيكون الباب الذي بينه وبين الله مغلقًا، وبالتالي فالدعاء والتضرع والتوسل إلى الله تعالى لن ينفعه في شيء، وهما قسوة القلب وتزيين الشيطان للإنسان، لافتًا إلى أنه يجب على المؤمن دائمًا أن يكون قلبه يقظًا وصافيًا وليس فيه ضغائن وأحقاد وأن يكون بعيدًا كل البعد عن خطوات الشيطان.

ولفت إلى أن المؤمنين في غزواتهم تضرعوا لله تعالى لأنهم موقنون أنه لن يتخلى عنهم أبدًا، بل يمد إليهم يد العون والرعاية، ولذلك رعاهم الله برعايته الكريمة، وأنزلهم ضيوفًا كرامًا في معيته فكشف الله عنهم البلاء، مشيراً إلى أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتضرعهم لله تعالى.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

 

قناة الناس استجابة الدعاء ايات بينات قسوة القلب

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