قناة الناس| عصام الروبى: أمران يمنعان استجابة الدعاء (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك آية قرآنية في سورة الأنعام ذكر الله تعالى فيها أمرين يكونان سببًا لكل خطيئة وبلية ومصيبة إذ يقول تعالى (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون).

وأضاف “الروبي” اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة “الناس”، أن الأمرين مصيبتان إذا وقع فيهما العبد سيكون الباب الذي بينه وبين الله مغلقًا، وبالتالي فالدعاء والتضرع والتوسل إلى الله تعالى لن ينفعه في شيء، وهما قسوة القلب وتزيين الشيطان للإنسان، لافتًا إلى أنه يجب على المؤمن دائمًا أن يكون قلبه يقظًا وصافيًا وليس فيه ضغائن وأحقاد وأن يكون بعيدًا كل البعد عن خطوات الشيطان.

ولفت إلى أن المؤمنين في غزواتهم تضرعوا لله تعالى لأنهم موقنون أنه لن يتخلى عنهم أبدًا، بل يمد إليهم يد العون والرعاية، ولذلك رعاهم الله برعايته الكريمة، وأنزلهم ضيوفًا كرامًا في معيته فكشف الله عنهم البلاء، مشيراً إلى أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بتضرعهم لله تعالى.

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