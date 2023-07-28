الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هنولعها".. تامر عاشور يروج لحفل مهرجان العلمين برفقة إليسا

تامر عاشور
تامر عاشور

روج النجم تامر عاشور، لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” في دورته الأولى والمقام بمدينة العلمين الجديدة.

وتحيي في نفس اليوم النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، وتقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور وتتناسب مع أجواء الصيف، وسط مفاجآت عديدة.

ونشر تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: “حبايبنا في العالمين جاهزين مستنيكم يوم 5 أغسطس في مهرجان العالمين علشان نغني مع بعض ونولعهاااا وهيبقى يوم أجمد وأجمل بوجود النجمة الكبيرة إليسا وبقولها تشرفي وتنوري بلدك مَصر”.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها: "تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع، وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة إلى العديد من أغانيه الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره.

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة بمهرجان العلمين

ويحيي في يوم 10 أغسطس المقبل، كل من النجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم بهاء سلطان حفلا غنائيا ضخما ضمن فاعليات مهرجان العلمين.

وأعلن موقع "تذكرتي" عن أسعار تذاكر الحفل كالتالي: 65 ألف جنيه لفئة اللونج وتكون لـ10 أفراد، والهاي تابل 20 ألف جنيه لعدد 4 أفراد، و600 جنيه للتذكرة العادية، و550 و350 و300 جنيه للأسعار داخل المجاميع.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

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