"لوغاريتم" يسلط الضوء على مادة الأفلاتوكسين المسببة للسرطان

واصل برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، متابعة لفقراته داخل كوريا الجنوبية والتي يسلط فيها الضوء على التقدم العلمي.

وقال أحمد فايق، إن مادة الأفلاتوكسين هي المسبب الرئيسي للسرطان، وهي أحد أخطر المواد السامة التي تتكون عن طريق الفطريات.

وأضاف أنه تم تصنيف مادة الأفلاتوكسين كأخطر مادة مسببة للسرطان بالعالم، مشيراً إلى أن مادة الأفلاتوكسين السامة تعد بالفعل من المسببات الأولى لسرطان الكبد، متابعا: "الأفلاتوكسين ابتلاعه يسبب الوفاة وتعرض الجلد له أو الاستنشاق يسبب السرطان".