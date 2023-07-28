الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدثة الخارجية الروسية لـ "القاهرة الاخبارية": مصر تطور وتنمو بشكل سريع

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك الكثير من الاهتمامات والمصالح المشتركة بين مصر وروسيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت “زاخاروفا” خلال لقاء خاص عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، على هامش القمة الأفريقية الروسية، والمنعقدة في سان بطرسبورج: “مصر تطور وتنمو بشكل سريع، فلديها اقتصاد يتنامى بشكل سريع جداً ونحن كروسيا لدينا العديد من الصناعات والقطاعات التي يمكن أن ننمي التعاون وإنشاء المزيد من المشروعات بين الجانين”، مؤكداً أن الشعب الروسي يحب الشعب المصري منذ القدم.
وأضافت: “اليوم لدينا كثير من التبادل السياحي  بين الجانبين، بالتالي هناك الكثير من المجالات يمكن أن نتعاون فيها مع مصر فضلاً عن إمكانية التعاون في الملفي الأمني والعسكري”.

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