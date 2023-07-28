الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. الجزيرى يفتتح التسجيل لصالح الزمالك فى شباك الاتحاد المنستيرى

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية.

وجاء الهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 26 من تسديدة قوية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

أحداث الشوط الأول

سيطر الزمالك على مجريات اللقاء في البداية، وسدد زيزو الكرة  مباشرة من الركلة الثابتة وارتدت من الحائط البشري.

وأرسل أحمد فتوح تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه شيكابالا مرت مباشرة لخارج الملعب.

أخطر فرص الشوط كان لصالح فريق الاتحاد المنستيري في الدقيقة 15 بعد تسديدة من إدريس المحيرصي من الركلة الثابتة، وارتدت من الحائط البشري وتابعها إدريس المحيرصي بتسديدة ثانية، ولكن ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

وسدد نبيل عماد دونجا كرة قوية في الدقيقة 19 من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الأول لصالح الدقيقة 26 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو قبل أن يشتتها الدفاع وترتد إلى سيف الجزيري الذي سدد بقدمه اليسرى ارتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك.

سيف الدين الجزيري الاتحاد المنستيري البطولة العربية الزمالك

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