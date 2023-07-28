الضاوى: التكامل الاقتصادى بين إفريقيا وروسيا يتم فى إطار المنفعة المتبادلة

علقت الكاتب الصحفية، هند الضاوي، المتخصصة في الشئون الإفريقية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة الإفريقية الروسية.

وقالت خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي والأمني بين القارة الإفريقية وروسيا يتم في إطار المنفعة المتبادلة، وهذا عكس ما كان يحدث في الأوقات السابقة، حيث إن القوى الأوروبية السابقة كانت تتعامل مع القارة الإفريقية على أنها مستعمرة، وبالتالي كانت المصلحة تصب في صالح أوروبا وليس القارة الإفريقية.

وأضافت أن معظم الدول الإفريقية لم تحقق حتى الآن التنمية المرجوة التي تتناسب مع حجم قدراتها ومواردها على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن هناك مزاحمة من جانب الدول الكبرى على مستوى العالم للتعامل مع القارة الإفريقية، وهذا يتيح للقارة فرصة وضع الشروط التي تناسبها وتستفيد منها بشكل كبير، منوهًا بأن الدولة المصرية تداركت هذا الأمر جيدًا وهو ما دفعها إلى تأسيس علاقات وثيقة مع روسيا وإفريقيا.