اتحاد صيدلة الأهرام الكندية يستعد لاستقبال مرشحى برنامج التبادل الطلابى

يستعد الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية، لاستقبال الطلبة المرشحين لبرنامج التبادل الطلابي والسفر حول العالم، داخل جامعة الأهرام الكندية.

برنامج التبادل الطلابي هو فرصة مقدمة من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة لكل الطلاب في جميع أنحاء مصر، لمساعدتهم في الحصول على فرص تدريب خارج مصر وتبادل الثقافات وإفادة المجتمع المصري بتلك الخبرات.

الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة والذي يتواجد داخل 34 جامعة مصرية يتيح فرصة التبادل الطلابي مع 92 دولة حول العالم.

ويجري ذلك عن طريق عدة مراحل، أولاها هو التقدم للبرنامج من خلال إحدى الجامعات التي يتواجد بها مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، ومن ثم يتم عمل مقابلة من خلال مسئول كل مكتب للاتحاد مع الطالب المتقدم ثم الذهاب للمرحلة الأخيرة وهي المقابلات المحلية مع مسئولي الاتحاد العام لطلبة كلية الصيدلة.

كما استطاع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية استضافة طالب بكلية صيدلة من جامعة غزة بفلسطين، ويستعد الآن لاستقبال طالبتي صيدلة من رومانيا في شهر أغسطس المقبل.

واستطاع هذا العام توفير مقاعد لعدة طلبة منهم الطالبتان كرستينا مجدي و سلمى أحمد إلى صربيا، والطالبة نادين خالد إلى رومانيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية قد قام بالتبادل الطلابي مع عدة دول حيث استضاف طلاب من لبنان واندونيسيا وفرنسا بالأعوام السابقة وإرسال طلاب لدول مثل المجر ورومانيا.