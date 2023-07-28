انفوجرافيك: التقرير الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الجمعة ٢١ يوليو الى الخميس ٢٧ يوليو

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من "الجمعة ٢١ يوليو- الخميس ٢٧ يوليو" ويتضمن ما يلي:

الجمعة 21 يوليو 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم بيانًا تحذر فيه من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري وتمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

السبت 22 يوليو 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أعداد كشوف الطلاب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي لعام ٢٠٢٣، تمهيدًا لإرسالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات لإضافتها لنتيجة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ "٨٢٨" طالبا، حيث أن إجمالى الحاصلين من الطلاب على الحافز الرياضى فى الألعاب الفردية يبلغ "٤٢٤"، بعدد "٢٤٣" للبنين وعدد "١٨١" للبنات.

وبالنسبة للألعاب الجماعية فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الحافز الرياضى يبلغ "٤٠٤"، بعدد "٢١٥" للبنين، و"١٨٩" للبنات.

وأضافت الوزارة أن درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة طبقا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

الأحد 23 يوليو 2023

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% .

الأحد 23 يوليو 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بـ"مسابقة ٣٠ ألف معلم".

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور رضا حجازي حرصه على أبنائه من المعلمين الجدد الذين اجتازوا العديد من الخطوات في إطار المسابقة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها.

كما أكد الدكتور رضا حجازي أنه سيتم التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، وذلك من قبل المنسقين المختصين في الوزارة لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية.

الإثنين 24 يوليو 2023

توجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا للمشاركة في "قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023"، والمقرر عقدها على مدار يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي في عدد من الجلسات العامة التي يتم عقدها خلال القمة، حيث يستعرض خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، دور وزارة التربية والتعليم المصرية في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

كما يشارك الوزير فى المجلس الوزارى العام: بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".

الثلاثاء 25 يوليو 2023

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل.. دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة"، وذلك خلال فعاليات القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

واستعرض الدكتور رضا حجازي التجربة المصرية لتأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل، وأكد تجربة مصر في بناء الانسان تجربة رائدة حققت العديد من النتائج الإيجابية.

كما أشار إلى أن الوزارة تطبق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم قائمة على إكساب المتعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أننا اتخذنا عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف.

وأكد الوزير أن تطوير المناهج جاء انطلاقًا من رؤية مصر ۲۰۳۰ التي تستهدف تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.

وقال الوزير إننا نعمل على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف

كما أكد أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم الفني لأصحاب الأعمال في تقديم عمليات التدريب والتأهيل وإكساب المهارات من خلال عدد من المبادرات

كما أوضح أن التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا هامًا في الاستثمار في البشر ويساعد على تطوير مهارات الأفراد وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ربط المناهج بالمنصات التعليمية والمصادر الرقمية المتنوعة لتمكين "الطالب- المعلم- ولي الأمر" من الانتقال السريع للمواد التعليمية بسهولة ويسر

وقد تناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات / إعادة تأهيل القوى العاملة.

كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الدولة المصرية أصبحت لديها آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالحوكمة والشفافية؛ لضمان انتقاء أفضل العناصر، حيث يتم تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا بهدف سد الفجوة في المعلمين.

الثلاثاء 25 يوليو 2023

في إطار مشاركته في فعاليات "القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023"، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري بحضور ٦٣ وزيرًا من مختلف دول العالم، شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة المجلس الوزارى العام بعنوان "الاستثمار فى رأس المال البشري والاستفادة منه في التنمية (الفرص والانجازات والتحديات)".

وأكد الدكتور رضا حجازى خلال مداخلته بالجلسة أن مصر بذلت جهودًا مميزة في تطوير التعليم الفنى إيمانًا بكونه أساس تقدم الدول، حيث تعمل الوزارة في إطار خطتها الشاملة لتطوير التعليم الفني على مواكبته بشكل دائم لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال التحديث المستمر للتخصصات القائمة بمدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

كما أكد الوزير أن الوزارة عملت على استحداث منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبلغ إجمالي عددها ٥٢ مدرسة في ١٤ محافظة وتستهدف إنشاء ٢٠٠ مدرسة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتطبيق تخصصات جديدة لأول مرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في بعض المجالات التي تخدم مهن المستقبل.

وأوضح الوزير أن التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يلعب دورًا مهما في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم.

كما أشار إلى تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات بقطاع التعليم قبل الجامعي بجناحيه العام والفني لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أن من أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وكذلك توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو مواقع التدريب العملي، وأيضًا إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

في السياق ذاته، أكد الدكتور رضا حجازي أن التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يلعب دورًا مهما في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلقٍ للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل، يشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقا للمعايير الدولية.

الأربعاء 26 يوليو 2023

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التوقيع على بيان قمة رؤساء دول أفريقيا لرأس المال البشري 2023 بتنزانيا بعنوان "الاستثمار في البشر من أجل بناء اقتصاد عالي الإنتاجية وشامل وقادر على الصمود".

وقد تضمن الإعلان الاتفاق على النظر في "إعلان دار السلام بشأن قمة رأس المال البشري لرؤساء دول أفريقيا" عند منح الأولوية لتدخلات الحكومات وشركاء التنمية في السنوات القادمة بشأن استثمارات رأس المال البشري، والاعتراف بأن أولويات الاستثمار في رأس المال البشري وحمايته ستكون حاسمة لإعادة بناء اقتصاد عالي الإنتاجية وشامل وأكثر مرونة.

كما تضمن الإقرار بأن الاستثمار في البشر أمر بالغ الأهمية لبناء نمو مستدام وقادر على الصمود وشامل للجميع في إفريقيا، وأن الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل من خلال التعليم الجيد والمهارات والوظائف والرعاية الصحية والتغذية أمر حيوي لإنهاء الفقر المدقع وخلق مجتمعات أكثر شمولا.

وأكد إعلان دار السلام أن رأس المال البشري يشمل أصولًا مثل التعليم، والمهارات، والصحة، والمياه النظيفة والمأمونة، والمساواة بين الجنسين، وهي أصول حاسمة للتنمية في البلدان الإفريقية وتؤدي دورًا محوريًا في تحويل الاقتصادات الإفريقية، والاعتراف بأن إفريقيا جنوب الصحراء تسجل أدنى درجات بين جميع مناطق العالم على مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، وهو مقياس يحدد مساهمة الصحة والتعليم في إنتاجية الجيل القادم من العمال، والتسليم بأنه على الرغم من تحسن النتائج في حصول الأسر المعيشية على الرعاية الصحية، والالتحاق بالمدارس، والمرافق والأدوات اللازمة لتحسين نوعية الحياة، فإن هدف رأس المال البشري ونوعية الحياة لا يزال متخلفا إلى حد كبير، لا سيما في سياق الأزمات المتعددة التي تواجه العالم.

كما أكد على أن تنمية رأس المال البشري في إفريقيا تتطلب تخطيطًا وتمويلًا منسقين على نطاق واسع، فضلًا عن بذل جهود حثيثة لتعزيز كمية الاستثمارات في البشر وكفاءتها وتأثيرها، مع الوضع في الاعتبار الحاجة الملحة إلى معالجة إصلاحات سياسات التنمية والابتكار المؤسسي مع التركيز على التنفيذ الأقوى، الذي من شأنه أن يمكن شباب أفريقيا من النمو بصحة مثلى وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والكفاءات المناسبة للمنافسة في الاقتصاد العالمي الرقمي، فضلًا عن الحاجة إلى زيادة التمويل اللازم لتنفيذ خطط عمل السياسات الإقليمية والقطرية المصممة خصيصا والتعلم عبر البلدان، والإقرار بأهمية معالجة المشاكل المتصلة بتنمية رأس المال البشري من أجل تحسين قدرة القارة، والتصدي لتحديات تنمية رأس المال البشري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

الأربعاء 26 يوليو 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% .

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%.

الخميس 27 يوليو 2023

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.