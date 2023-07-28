كارمن سليمان تطرح أغنية "يا جمالك" بتوزيع جديد (فيديو)

طرحت المطربة كارمن سليمان منذ قليل، أغنية “يا جمالك” بتوزيع جديد، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي، والموزعين الموسيقيين كل من نوفو وعيسى وأسود، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

كلمات أغنية “يا جمالك”

“في عنيا يا حبيبي .. إنت احلي من الناس جميعهم حضورك .. ظهورك .. ونورك .. كل الصفات الجميلة جامعهم يا جمالك يا جمالك .. مالهم اللي لاموني و مالك يا جمالك يا جمالك .. بالي راق لما انا شغلت بالك و إللي عايز هنايا يسيبني .. في حضنك يسيبني .. غرامك عاجبني يا جمالك يا جمالك .. مالهم اللي لاموني و مالك بس اشوفك تغيرلي حالي .. دنيتي تحلها و تحليهالي .. قمري إنت يا ونس الليالي . يا جمالك يا جمالك مالهم اللي لاموني و مالك #يا_جمالك يا جمالك بالي راق لما انا شغلت بالك”.

أخر أعمال كارمن سليمان الغنائية

وكانت أخر أعمال كارمن سليمان الغنائية فيديو كليب أغنية “أنت الأصيل” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت كارمن سليمان في أغنية “أنت الأصيل” مع كل من الشاعر الغنائي صابر كمال، والملحن بلال سرور، والموزع أماديو، ومكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية “أنت الأصيل”:

“أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية”.