الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العلمين تزداد جمالًا.. "القاهرة الإخبارية" ترصد انطلاق فعاليات بطولة البادل

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل انطلاق بطولة البادل بمشاركة 100 محترف ضمن مهرجان العلمين الترفيهي بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن بطولة البادل في العلمين بمشاركة 100 لاعب محترف من مختلف جنسيات العالم.

وأضافت أن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي مستمرة كأكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، موضحة أن المهرجان يضم 12 نشاطًا متنوعًا بين الفن والرياضة والثقافة وغيرها.

وأشارت إلى أن الأجواء بحفل الفنان أحمد سعد بالأمس كانت غاية في البهجة والفرحة، متابعة: "الحفل بدأ بالألعاب النارية وحضره العديد من مختلف الجنسيات، والجميع أشاد بتنظيم الحفل وروعة الأغاني".

وأوضحت أن مسرح العلمين يستضيف اليوم حفل الفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة، بالإضافة إلى حفلات مسرح الشارع.

وتابعت: "لمحبي الأزياء والموضة ستكون هناك فعالية لأفضل 10 مصممين حول الوطن العربي، وأيضًا ستكون هناك احتفالية للموسيقار الكبير عمر خيرت" مؤكدة أن المهرجان به العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور.

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