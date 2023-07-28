مراقبة الأغذية تشن حملات تفتيشية على 331 منشأة فى الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة الدقهلية خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية على 331 منشأة وتبين أن 59 منها لا تملك ترخيصًا وتستوجب الإغلاق الفوري لخطورتها على الصحة العامة.

وقد تم تحرير 212 محضرًا وسحب 26 عينة للفحص في المعامل المركزية لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 2559 كيلو من أنواع مختلفة من الأغذية و320 عصيرًا وحليبًا غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب تغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار هذه الحملات بشكل دوري وفقًا للخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، كما شدد على ضرورة تطبيق القانون لردع المخالفين.

كما أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح "مختار" أنه تم اليوم تنفيذ إزالة 42 قرار إزالة، منها 40 قرار إزالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 875 مترًا مربعًا في ولاية النيل والصرف، وعدد 2 قرار إزالة تعد بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة 2100 متر مربع بمراكز بني عبيد وشربين وميت غمر ونبروه. وبذلك يصل إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 إلى عدد 141 قرار إزالة، منها 131 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة، وتشمل عدد 125 قرار إزالة تعد بالبناء على مساحة 3247 مترًا مربعًا، وتشمل أيضًا عدد 6 حالات تعد بالزراعة على مساحة 20 سهمًا و3 قراريط، بالإضافة إلى 10 قرارات تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 3433 مترًا مربعًا في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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