الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يشارك فى تدشين "شارع مصر" بالعاصمة الصربية بلجراد

جبالى خلال تدشين
جبالى خلال تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية بلجراد.

وخلال كلمته في تلك الاحتفالية، أعرب جبالي عن تقدير مصر البالغ لتلك اللفتة الطيبة، والتي تُعبر بجلاء عن خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا أن مصر وصربيا ارتبطتا عبر التاريخ بعلاقات صداقة قوية لم تقف عند إطارها الثنائي فقط، بل امتدت إلى الإطار مُتعدد الأطراف بإسهام البلدين في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز، والتي مثلت وقتها ملاذًا آمنًا من الاستقطاب الدولي وصوتًا مسموعًا لشعوب دول العالم النامي، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن هذه الاحتفالية تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لاستعادة الزخم الإيجابي للعلاقات المصرية - الصربية التاريخية من أجل تطوير آفاق التعاون الحالي ودفعها إلى آفاق أرحب، على كافة الأصعدة والمستويات، بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وفي إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى جمهورية صربيا، كان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي.

في مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب العلاقات المُتميزة والراسخة التي تجمع مصر وصربيا، والتي تعود لـ115 عامًا، وهو ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين للتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.

وخلال اللقاء، أعرب جبالي عن تقدير مصر لمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية صربيا الصديقة في الأطر الدولية مُتعددة الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز العلاقات المصرية - الصربية في كافة المجالات، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أطر التعاون البرلماني المصري - الصربي، والمُتضمن التنسيق المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

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الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العاصمة الصربية رئيس مجلس النواب مجلس النواب مصر وصربيا

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