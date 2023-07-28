بوتين: لا يجوز أن ننسى أبناء إفريقيا البارزين مثل جمال عبدالناصر

قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تُكرِّم ذكرى العديد من أبناء إفريقيا البارزين ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وباتريس لومومبا، ونيلسون مانديلا، وسامورا ماشيل.

وأضاف بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية - الإفريقية في بطرسبورج: "تُكرِّم روسيا ذكرى أبناء إفريقيا البارزين.. سأسميهم أيها الأصدقاء الأعزاء.. يجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم".

وأضاف: "سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا، وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامي نكروما، وسامورا ماشيل وليوبولد سنجور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وتابع: "نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم - على حساب حياتهم في كثير من الأحيان".

من جهة أخرى، أكد الرئيس الروسي، أن روسيا تنظر باحترام إلى المبادرات الإفريقية لحل الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المشكلة الأوكرانية حادة، وأن روسيا تواصل بحث حل هذه المشكلة.