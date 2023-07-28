الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأمن يطارد الجناة.. بلطجية ينهون حياة شاب بطعنات في الشارع بالمحلة

حادث
حادث

شهدت منطقة المنشية الجديدة، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، فجر اليوم الجمعة، واقعة قتل شاب عشريني وإصابة طفل بعدة طعنات غادرة على أيدي مجموعة من البلطجية من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الضحيتين إلي طوارئ مستشفى المحلة العام ولكن الشاب العشريني لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى وتم نقله للمشرحة، بينما يخضع الطفل الصغير للعلاج داخل المستشفى.

وتكثف الأجهزة  الأمنية  بفرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، تحت قيادة مباحث مديرية أمن الغربية، من جهودها لضبط الجناة مرتكبي الحادث لتقديمهم إلي العدالة في أسرع وقت ممكن.

- تفاصيل الواقعة


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة  الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالغربية، يفيد وصول بلاغ من الأهالي، بتعدي بلطجية من الخارجين عن القانون من حاملي الأسلحة البيضاء والشوم علي شاب أثناء تواجده بمحل عمله بإحدى محلات غسيل السيارات أمام مخزن الأنابيب بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بفريق بحث جنائي لتنشيط المنطقة وسؤال أهالي المنطقة من شهود عيان للواقعة لسرعة ضبط الجناة مرتكبي الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها بمقابر أسرته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف ظروف وملابسات الواقعة وما ادب إلي حدوث تلك الجريمة وضبط الجناه في اسرع وقت ممكن وتقديمهم للنيابة العامة.

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