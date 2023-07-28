الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" على جانبيِّ الطرق والمحاور المرورية وبنطاق المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة  بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مؤكدًا استمرار المبادرة وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضاري وتحسين الصحة العامة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن أعمال المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والري والمتابعة الميدانية لأعمال المبادرة ومنظومة ري تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وفي مطلع مارس الماضي، دشَّن محافظ المنوفية، المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"؛ لزراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث شملت تلك الأشجار ما بين الزيتون والرمان واليوسفى والليمون والجوافة والأكسيا وغيرها من الأشجار المتنوعة.

100 مليون شجرة أحتباس أبو ليمون أعمال المبادرة الرئاسية أشار الاثار السلبية الاحتباس الحرارى

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