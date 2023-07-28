رئيس المرحلة الانتقالية بمالى: روسيا صديقة لنا فى المشكلات والأزمات

قال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، إن تنظيم النسخة الثانية للقمة الروسية الإفريقية بعد مرور 4 سنوات على نسختها الأولى، يدل على مدى جدية الشراكة بين روسيا وإفريقيا، مؤكدًا أنها مبنية على تاريخ طويل من الصداقة والشراكة، وتمكننا من التقدم في مكافحة الإرهاب بمساعدة روسيا.

وأضاف غويتا، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مالي تتعاون مع روسيا منذ عام 1960، كما أصبحت علاقتنا أكثر تنوعًا، ومقصدنا هو تكثيف الشراكة الاستراتيجية بُغية سعادة شعوبنا.

وتابع: "روسيا كانت صديقًا حميمًا لنا في المشكلات والأزمات الصعبة، وكانت تحترم سيادتنا بُغية إعادة السلام والاستقلال والأمن".