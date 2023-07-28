الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يعلن تنفيذ حملة لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لشمال سهل الحسينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية لتجفيف منطقة شمال سهل الحسينية وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر، إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية بزمام محافظة بورسعيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

ونفذت الإدارة العامة لصرف بورسعيد، بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد،  وهيئة التعمير ، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد  قسم جنوب أول، حملة مكبرة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية،  وذلك برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد  لمحافظة بورسعيد.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 9 فتحات مخالفة بجملة مساحة 90 م٢، أمس، وقد تم تسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة تعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعات دورية،  لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي،  لزيادة الرقعة الزراعية،  وتطوير المنطقة بأكملها،  تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية،  مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل،  لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة.

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ئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعات أرض زراعية اجتماعات دورية استزراع السمكي

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