رئيس مجلس النواب يلتقى وزير الخارجية الصربى

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بـ"ايفيتسا داتشيتش" النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي.

وفي مُستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقات المُتميزة والراسخة التي تجمع مصر وصربيا، التي تعود لـ115 عامًا، وهو ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين للتطوير آفاق التعاون الحالي على كل الأصعدة والمستويات.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر لمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع جمهورية صربيا الصديقة في الأطر الدولية مُتعددة الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا على تعزيز العلاقات المصرية – الصربية في كل المجالات، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أطر التعاون البرلماني المصري – الصربي، والمُتضمن التنسيق المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، أعرب ايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي عن بالغ تقديره لتلك الزيارة، والتي تُمثل انعكاسًا واضحًا للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية – الصربية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور المصري– الصربي إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك بالنظر لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُمثل امتدادًا أصيلًا للدور التاريخي للبلدين على الصعيد الدولي في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.