بوتين: سنزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستبقى مصدرًا موثوقًا لإمدادات الغذاء في العالم.

وأضاف بوتين، خلال كلمته اليوم الجمعة، ضمن أعمال القمة الروسية الإفريقية المُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "سنزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة"، مؤكدًا أن روسيا أسقطت ديونًا على الدول الإفريقية بأكثر من 23 مليار دولار.

وتابع الرئيس الروسي: "نعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في إفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة".