الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز مدينة ١٥ مايو: اليوم 10 مساءً.. قطع المياه عن بعض المناطق لربط خط مياه قطر 1000مم

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلن جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، انقطاع المياه عن المرحلة الرابعة "الامتداد" والمرحلة الخامسة "الإسكان الاجتماعي" والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 28/7/2023 وحتى الساعة 8 صباح غد السبت الموافق 29/7/2023، وذلك نظرًا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بربط خط الدعم للمياه قطر ١٠٠٠مم مع توسعات محطة التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة ١٥ مايو، طبقًا للتنسيق الذي تم مع جهاز المدينة. 

ويهيب جهاز مدينة 15مايو بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم المتواجدة بها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.

أصحاب المخابز اسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الشرب والصرف الصحي القاهرة الكبرى المنطقة الصناعية الثانية جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

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