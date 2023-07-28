بوتين: روسيا ودول إفريقيا يدعون لهندسة جديدة أكثر عدلًا للنظام العالمى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مشاركة القادة الأفارقة في القمة تؤكد السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك، لافتًا إلى أن حضور عدد كبير من الوفود الإفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

وأضاف بوتين، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أن القمة الثانية تجري تحت شعار "من أجل السلام والبناء والتنمية"، وتركز على توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الإفريقي، كما تركز على محاور أخرى منها الاستقرار الإقليمي والعالمي، وتوطيد سيادة الدول الإفريقية.

الوقوف معًا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلًا

وتابع: “روسيا والدول الإفريقية تدعو للوقوف معًا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلًا للنظام العالمي، وتنسق مواقفها من أهم مسائل الأجندة الدولية، كما يتسع التعاون الروسي والإفريقي إلى مواجهة خطر الإرهاب، فنحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة”.