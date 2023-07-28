الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الإفريقيةـ الروسية تعكس دور مصر الريادى

الدكتورة شيماء محمود
الدكتورة شيماء محمود نبيه

قالت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقيةـ الروسية الثانية بمدينة بطرسبرج، تعكس دور مصر الريادي والمحوري في القارة الإفريقية، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والتي تحتفل بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن مصر وروسيا تشتركان فى مصالح مشتركة عديدة بقطاعات التجارة والصناعة والتعليم العالى والسياحة والطاقة، كما تمثل القمة الإفريقية– الروسية الثانية، فرصة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا وبحث سبل مواجهة الأزمات العالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالرؤية المصرية التي استعرضها الرئيس السيسي حول أولويات الشراكة الإفريقية الروسية.

وتابعت أن الرئيس السيسي حريص على طرح القضايا والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، بتأكيده ضرورة مواجهة تحديات تغير المناخ واتخاذ خطوات جادة وصادقة نحو توفير التمويل اللازم لدعم الدول الإفريقية في مساعيها ذات الصلة، مشيرة إلى أن التغييرات المناخية أصبحت واقعًا صعبًا يؤثر على كل دول العالم، ومنها القارة الإفريقية، وكذلك تعزيز السلم والأمن في القارة، في ضوء حرص مصر على دعم القدرات الإفريقية في هذا الصدد، بما في ذلك عبر تفعيل ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي والذي تستضيف القاهرة في إطاره مركز إعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة للحفاظ على دورية انعقاد منتدى أسوان للسلم والأمن والتنمية المستدامة كمنصة نقاش هامة ورئيسية.

وقالت الدكتورة شيماء نبيه إن الرئيس السيسي منذ تولى المسئولية وهو حريص على أن تكون العلاقات المصرية مع القوى الكبرى فى أفضل صورة للتعاون، مؤكدًا أن القمة تعقد في توقيت بالغ الأهمية، حيث التحديات الكبيرة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على العالم، وكذلك أزمة الاحتباس الحرارى والتى تلقى بظلالها على الدول النامية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن القمة الروسية الإفريقية الثانية ستكون لها نتائج مهمة وفارقة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تعزيز العلاقات بين دول القارة الإفريقية وروسيا وتوطيد علاقات التعاون فى شتى المجالات.

الاحتباس الحرارى البرلمان التجارة والصناعة التغييرات المناخية الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات الأفريقية عضو مجلس النواب مصر وروسيا

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