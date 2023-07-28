الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. حفل نانسى عجرم وراغب علامة فى مهرجان العلمين (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت سارة سراج، موفدة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، عن تفاصيل أجواء فعاليات مهرجان العلمين، مشيرة إلى أن حفل الفنان أحمد سعد، جاء وسط حماس الآلاف من الجمهور، والذي بدأ بالألعاب النارية، فضلًا عن النظام والتأمين أثناء الحفل.

وأضافت سراج، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن بطولة البادل المُقامة خلال فعاليات مهرجان العلمين يشارك فيها 100 مشترك من 15 دولة حول العالم، ويشارك من المنتخب المصري للبطولة كل من يوسف حسام، وجورج ركيم، وعمر مخلوف، وأحمد علاء، وليلى النمر، وسلمى صيام.

ولفتت موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين، إلى أن البطولة يشارك بها 30 من الأفضل على مستوى العالم في هذه اللعبة، وهي أول بطولة دولية تُقام في مدينة العلمين، وغدًا نشهد ختام البطولة الدولية التي من المقرر أن تشهد جوائز مالية كبيرة للفائزين.

وأوضحت موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين، أن مسرح الشارع شهد أمس فرقة هارموني عربي المكون من 100 عضو طلبة وخريجي جامعة عين شمس، وقدموا عددًا من الأغاني التراثية والكلاسيكية، كما نشهد اليوم الجمعة حفل المطرب علي الهلباوي، في تمام الثامنة مساءً، ثم حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان راغب علامة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مهرجان العلمين العلمين فعاليات فعاليات مهرجان العلمين الاجواء تفاصيل موفدة اكسترا نيوز تكشف

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