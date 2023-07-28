تحليق 19 رحلة بالون طائر بـ460 سائحا في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الجمعة، بأرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر، انطلاق 19 رحلة بالون طائر، أقلت على متنها 460 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية من زائري مدينة الأقصر والذين فضلوا قضاء إجازتهم بها رغم الأجواء الحارة.

وتشهد مدينة الأقصر ومنذ بداية الموسم السياحي استمتاع السائحون عبر رحلات البالون الطائر ومن ارتفاع 1500 قدم بسماء الأقصر ولمدة 45 دقيقة بمعالم المدينة السياحية من معابد وآثار والطبيعية من خضرة ونيل وجبل، فضلا عن مشاهدة اللحظات الأولى لمشهد شروق الشمس الساحر، مما يساهم في الاقبال الكبير من السائحين على رحلات البالون الطائر والتي جعلها الزائرون على رأس أجندتهم السياحية في زيارة المدينة.

يذكر أن محافظة الأقصر رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80 % من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحين دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر، إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

هذا وتلقت فنادق الأقصر حجوزات لإقامة أكثر من 50 مؤتمرا محليا وإقليميا ودوليا خلال فصل الشتاء المقبل، ما من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بالأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات ضمن المنتج والمقصد السياحي.