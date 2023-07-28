الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 16 مسجدًا اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

 تنطلق، اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

- المحافظات التي تنتشر فيها القوافل الدعوية اليوم

 وتكون القوافل في المحافظات التالية:
1. مديرية أوقاف البحيرة - بدر
2. مديرية أوقاف جنوب سيناء - أبو رديس
3. مديرية أوقاف أسيوط - صدفا
4. مديرية أوقاف مطروح - سيوه 
5. مديرية أوقاف سوهاج - دار السلام 
6. مديرية أوقاف السويس - الجناين
7. مديرية أوقاف القليوبية - كوم أشفين
8. مديرية أوقاف كفر الشيخ - بلطيم
9. مديرية أوقاف بني سويف - سمسطا
10. مديرية أوقاف المنيا - إطسا و سمالوط

 في سياق آخر، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  16 مسجدًا اليوم الجمعة ، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 7 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة 
1. الكويت -  امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر
مديرية أوقاف المنيا
2. الرضوان –  قرية البسقلون– العدوة 
3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة
4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص
5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص
6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس
7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس
مديرية أوقاف البحيرة
8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول
9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف الدقهلية
10. الحمد – تلبنت – مركز أجا 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق
مديرية أوقاف قنا
12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف بني سويف
13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. الكهرباء – مدينة باريس
مديرية أوقاف سوهاج
2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا
3. الفتح الإسلامي –  قرية الصلعا – مركز سوهاج.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

"الأرصاد": اليوم آخر أيام الموجة شديدة الحرارة

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

"بى بى سى": أسعار الفائدة فى منطقة اليورو تصل إلى مستوى قياسى

الخشت قارئًا والجندى خطيبًا.. التليفزيون المصرى ينقل صلاة الجمعة من 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟