الخشت قارئًا والجندى خطيبًا.. التليفزيون المصرى ينقل صلاة الجمعة من 6 أكتوبر

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكويت بمدينة السادس من أكتوبر، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، يؤدي خطبة صلاة الجمعة، الداعية الشيخ خالد الجندي، أحد علماء وزارة الاوقاف.

ويحضر صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات الوزارة بالقاهرة والجيزة، وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك في ديوان عام المحافظة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان" القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين"، مشددة على جميع أئمة وخطباء المساجد الالتزام بموضوع خطبة الجمعة، وألا تزيد مدة الخطبة عن الوقت المحدد من 10 لـ15 دقيقة.

وجاء موضوع الخطبة كما يلي.