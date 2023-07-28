"إكسترا نيوز" ترصد أرقامًا قياسية للصادرات الزراعية المصرية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد الأرقام القياسية للصادرات الزراعية المصرية.
- أرقام قياسية للصادرات الزراعية المصرية
- تجاوزت صادرات الموالح حاجز المليون و900 ألف طن.
- إجمالي صادرات البطاطس 896 ألفًا و447 طنًا.
- تم تصدير 351 ألفًا و899 طن بصل.
- العنب في المركز الرابع بإجمالي 134 ألفًا و525 طنًا.
- الفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 92 ألفًا و325 طنًا.
- بلغت صادرات البطاطا 58 ألفًا و354 طنًا.
- وصلت صادرات الطماطم إلى 49 ألفًا و469 طنًا.