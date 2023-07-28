الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد أرقامًا قياسية للصادرات الزراعية المصرية

للصادرات الزراعية
للصادرات الزراعية المصرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد الأرقام القياسية للصادرات الزراعية المصرية.

- أرقام قياسية للصادرات الزراعية المصرية

  • تجاوزت صادرات الموالح حاجز المليون و900 ألف طن.
  • إجمالي صادرات البطاطس 896 ألفًا و447 طنًا.
  • تم تصدير 351 ألفًا و899 طن بصل.
  • العنب في المركز الرابع بإجمالي 134 ألفًا و525 طنًا.
  • الفاصوليا في المركز الخامس بإجمالي 92 ألفًا و325 طنًا.
  • بلغت صادرات البطاطا 58 ألفًا و354 طنًا.
  • وصلت صادرات الطماطم إلى 49 ألفًا و469 طنًا.

 

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