خبير اقتصادى يوضح أهمية العلاقات المصرية الروسية

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أهمية العلاقات المصرية الروسية، قائلًا: "إن العلاقات السياسية هي انعكاس هام جدًا على العلاقات الاقتصادية ما بين مصر وروسيا".

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن العلاقات المصرية الروسية تحسنت كثيرًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقبل ذلك في علاقاته الطيبة مع الرئيس بوتين، وهو ما انعكس انعكاس كبيرًا جدًا على العلاقات الاقتصادية، وأيضًا على العلاقات الدولية والقارة الإفريقية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة أكثر من مرة.

وأوضح أن كل ذلك ترسخت عنه علاقات بين مصر وروسيا عن طريق إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، مشروع الضبعة، وكيفية زيادة الاستثمارات الكبيرة بعدد من المشروعات التي تسمى بالمشروعات الثقيلة، بخلاف زيادة الصادرات لأكثر من 20% إلى 21% ما بين عام 2022م وعام 2021، أي أن كل يوم بيوم تتحسن الاستثمارات وتتحسن الصادرات لروسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي وصل للعام الماضي 2022 إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بعام 2021 والذي يقدر بـ 4.1 مليار دولار.

وأشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية الثانية في ظل الظروف الراهنة تدعم أواصر العلاقات الطيبة ما بين القارة الإفريقية وبين روسيا، لافتًا إلى أن القاهرة تعتبر أكبر شريك تجاري لموسكو في إفريقيا.