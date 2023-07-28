الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 4 أفراد وضبط وإحضار لـ7 آخرين فى واقعة مشاجرة بقرية نمرة البصل بالغربية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قررت نيابة بندر المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حبس ٤ متهمين وضبط وإحضار ٧ متهمين آخرين، ممن تسببوا في الواقعة ومناقشة المصابين المتحفظ عليهم داخل مستشفى المحلة العام، في واقعة مشاجرة قرية منية البصل، وذلك على خلفية إدانتهم في واقعة إصابة ١١ شخصًا بقرية نمرة البصل مركز المحلة بالغربية.

وكانت قرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت إصابة ١١ شخصًا بإصابات مختلفة في الجسم وكسور وسحجات، إثر مشاجرة نشبت بين شخصين تربطهما صلة جيرة يسكنان في احد الشوارع بالقرية، بسبب الخلاف على إقامة حفل عرس وفرح بالشارع تم ضبط أطراف المشاجرة وإحالتهم لجهات التحقيق.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بوقوع مشاجرة بقرية منية البصل التابعة لدائرة المركز ووقوع عدد من المصابين ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى إلى موقع البلاغ.


ودلت التحريات الأولية على أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين يسكنان في أحد الشوارع بالقرية بسبب رغبة الطرف الأول في إقامة حفل عرس وزفاف نجلته بالشارع، وطلبه من الطرف الثاني رفع كميات من الرمل والزلط بالشارع حتى يتسنى لهم الاعداد لعمل حفل العرس وعمل مسرح خشبي للعروسين والمعازيم ، وهو ماقوبل بالرفض من الطرف الثاني.
 

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالطوب والعصي نتج عنها إصابة خمسة أشخاص من الطرف الأول، و٦ أشخاص من الطرف الثاني بإصابات وجروح في الرأس والجسم وسحجات وكسور، وتم نقل ١١ مصابًا إلى مستشفى المحلة العام للعلاج.

وتمكنت مباحث مركز المحلة من ضبط أطراف المشاجرة، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة فأصدرت قرارها المتقدم.

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