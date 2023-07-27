الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر حسين عن عودة شيرين عبدالوهاب: "تحتاح إلى إدارة قوية"

الشاعر الغنائي تامر
الشاعر الغنائي تامر حسين

تحدث الشاعر الغنائي تامر حسين عن إمكانية عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للساحة الغنائية من جديد، وإمكانية قدرتها على المنافسة مرة أخرى، مؤكدًا جماهيرية الفنانة شيري.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": " الناس كلها بتحبها وهترجع تاني تنجح، وهي عدت بمواقف صعبة ملهاش قومة، لكن حب الناس والتماس الأعذار ليها هترجعها تاني، وإن شاء الله ترجع أقوى".

وعما تحتاجه الفنانة شيرين، قال:"شيرين محتاجة إدارة قوية، والحلو في الموضوع إن حسام حبيب داعم لشغلها الفترة دي بقوة ويارب شيرين ترجع أحسن من الأول تاني".

تامر حسين شيرين عبدالوهاب حبر سري برنامج حبر سري عودة شيرين عبدالوهاب

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

وزراء وسياسيون وفنانون.. مصر فى عزاء والد الإعلامى محمد الباز (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟