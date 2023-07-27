تامر حسين عن عودة شيرين عبدالوهاب: "تحتاح إلى إدارة قوية"

تحدث الشاعر الغنائي تامر حسين عن إمكانية عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب للساحة الغنائية من جديد، وإمكانية قدرتها على المنافسة مرة أخرى، مؤكدًا جماهيرية الفنانة شيري.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": " الناس كلها بتحبها وهترجع تاني تنجح، وهي عدت بمواقف صعبة ملهاش قومة، لكن حب الناس والتماس الأعذار ليها هترجعها تاني، وإن شاء الله ترجع أقوى".

وعما تحتاجه الفنانة شيرين، قال:"شيرين محتاجة إدارة قوية، والحلو في الموضوع إن حسام حبيب داعم لشغلها الفترة دي بقوة ويارب شيرين ترجع أحسن من الأول تاني".