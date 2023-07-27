قناة الناس| "ما هو يوم عاشوراء وما سبب وفضل صيامه؟" أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله دائمًا يفتح لعباده أبواب التقرب إليه، فمع بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد يبدأ بطاعة وعبادة، مستشهدًا بحديث الرسول القائل: “أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم”.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن شهر المحرم من الأفضل أن يصوم العبد فيه قدر استطاعته، وأعظم يوم هو يوم عاشوراء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم له تدرج تاريخي مع الرسول صلّى الله عليه وسلم.

وتابع: “قريش في الجاهلية ورثت بعض العادات من الأمم السابقة عليها، من بين تلك الأمور التي توارثتها قريش يوم عاشوراء فكانت قريش تصوم هذا اليوم”، مؤكدًا أن الرسول حينما كان يرى عملًا طبيًا كان عليه قومه حتى قبل إلإسلام كان يفعلها الرسول بالفطرة فكان يصوم عاشوراء معهم.

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