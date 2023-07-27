الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العميد ياسر وهبة يعزى الإعلامى محمد الباز فى وفاة والده

العميد ياسر وهبه
العميد ياسر وهبه يعزي الإعلامي محمد الباز

وصل قبل قليل، العميد ياسر وهبة، لمسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء في الراحل والد الدكتور والإعلامي محمد الباز الذي كانت وافته المنية يوم الإثنين الماضي.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وفاة والده فجر يوم الإثنين الماضي.

وكتب الباز، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

وتم تشيع جنازة والد الدكتور محمد الباز بعد صلاة ظهر يوم الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

 

 

العميد ياسر وهبه ياسر وهبه الإعلامي محمد الباز محمد الباز العزاء في الراحل والد الدكتور والإعلامي محمد الباز

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