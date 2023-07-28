الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يكفر ذنوب سنة قبله.. ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة منفردا؟

عاشوراء
عاشوراء

يكون لصيام يوم عاشوراء فضل عظيم، حيث يُكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، رواه مسلم.

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كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يومٍ فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان». رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأحمد.

عاشوراء 

ويرجع السبب في صيام يوم عاشوراء إلى أنّ الله- سبحانه وتعالى- قد نجّى فيه سيّدنا موسى عليه السّلام وقومه بني إسرائيل من بطش فرعون وملئه، للحديث: «ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجّى الله بني إسرائيل من عدوّهم، فصامه موسى - عند مسلم شكراً - فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فأنا أحقّ بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه»، رواه البخاري ومسلم.

ما حكم صيام عاشوراء يوم الجمعة منفردًا؟

يصادف عاشوراء غدًا الجمعة، وهو اليوم العاشر من شهر محرم، لكن وفقًا لما ثبت في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» رواه البخاري ومسلم.

لذا يتسائل الكثيرون حول صيام يوم عاشوراء منفردًا، خاصة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي يصعب على بعض الأشخاص خلالها صيام يومين متتاليين (تاسوعاء وعاشوراء).

من جهتها حسمت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعيّ في تلك المسألة، من خلال فتواها التي نُشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «إذا أراد المسلم صوم يوم عاشوراء فقط، ووافق ذلك يوم جمعة، جاز له الصوم ولا حرج عليه؛ لأنه صيام لسبب معروف، وأما ما ورد من كراهة صوم يوم الجمعة منفردًا فهذا في حالة ما إذا كان صيامه لغير سبب».

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