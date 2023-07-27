الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد انخفاض أسعار الأرز.. تجار: "ده موسم حصاد وهناك وفرة في السوق"

الأرز
الأرز

طرحت عدد  من المحال التجارية في محافظة الجيزة، الأرز المصري الحر بأسعار مخفضة تبدأ من 20 جنيها للكيلو الواحد، وتصل إلى 26 جنيها للكيلو الواحد، الأمر الذي جذب عدد كبير من المواطنين لشراء كميات كبيرة لتخزين الأرز قبل أن يرتفع سعره في الأسواق.

وتوافد عدد من المواطنين على محال العطارة، والمحال التجارية، لشراء احتياجاتهم من الأرز المصري، بعد انخفاض سعره خلال فترة موسم الحصاد الخاصة به.

وترصد "الدستور" آراء التجار في محافظة الجيزة، عن انخفاض أسعار الأرز في المحال التجارية، وانطباعهم عن عودة القوة الشرائية في السوق بعد موسم الحصاد.

في البداية قال أحمد محمد، صاحب أحد المحال  التجارية في شارع المستشفى، في منطقة العريش، في حي الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور"، إن الأرز المصري يلقى رواجًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وذلك لأن سعره انخفض بشكل كبير خلال موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن سعر الأرز المصري يتراوح ما بين 20  إلى 26 جنيها، على حسب حجم الأرز، ومدى سلامته وجودته.

وتابع: “الأهالي بيشتروا بكميات كبيرة جدًا، وانخفاض الأسعار أدي إلى عودة حركة الشراء”، مضيفًا أن الأرز الذي وصل سعره لـ 20 جنيه، به بعض الحبات المكسرة، ويحتاج لمياه كثيرة ليكمل تسويته، أما الأخر الذي يصل سعره لـ 26 فإن حبات الأرز فيه مكتملة، ولا يأخذ مياه أو وقت كثير لينضج.

وأوضح مرسي عبدالله، صاحب أحد المحال التجارية لبيع الأرز في شارع الزهراء في منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور"، أن حركة الشراء ارتفعت خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض سعر الأرز في المحال التجارية، معقبًا: "ستستمر هذه الحركة طوال فترة موسم حصاد الأرز".

وأضاف علاء محمد، صاحب أحد المحال التجارية في حي الهرم، أن إقبال المواطنين عظيم، وستستمر طوال الفترة القادمة.

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