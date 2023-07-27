الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لافتة محل تُثير أزمة.. قصة غلق مطعم "كوكسال بابا" في الشرقية

كوكسال بابا
كوكسال بابا

تصدر اسم البلوجر التركي الشهير "كوكسال بابا" عمليات البحث عبر محرك “ جوجل”، بعد أزمة العلامة التجارية التي أثارها صاحب إحدى المحلات في محافظة الشرقية.

"الدستور" يرصد القصة الكاملة لغلق مطعم "كوكسال بابا" في الشرقية، في السطور التالية..

البداية كانت مع شاب قرر أن يستغل اسم البلوجر التركي "كوكسال بابا"، ليفتتح مشروعه الذي لطالما حلم به منذ فترة طويلة، وبالفعل جعل شعار المطعم صورة "بابا"، كعلامة تجارية له، إلا أن هذا الأمر وصل لـ"تركيا"، وأثار غضب البلوجر التركي الشهير “كوكسال بابا”.

صاحب المطعم أحمد عادل، الذي يقطن في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تفاجأ بإيميل من مدير أعمال البلوجر الشهير “كوكسال بابا”، إلا أنه في البداية توقع أنه "مقلب".

وتابع لـ"الدستور": "مكتنش متوقع أبدًا أن الحوار يتطور ويوصل إلى أنه يكلمني، فكرته مقلب وهزار يعني، أصل على طول الناس بتاخد الأسماء والصور ومحدش بيقول حاجة ودا طبيعي في مصر".

وطلبت مديرة أعمال البلوجر الشهير كوكسال بابا، من صاحب المطعم أن يزيل الاسم والصور التي استخدمها كعلامة تجارية لمطعمه، لجذب الجمهور المصري الذي لطالما أحب البلوجر الكوميدي "بابا"، وعلى الفور أزال صاحب المطعم الصور الخاصة به، إلا أنه رفض إزالة الاسم إلا بعد اللجوء إلى القانونيين.

البلوجر التركي الشهير "كوكسال بابا"

وأكد صاحب المطعم الذي افتتح في محافظة الشرقية، بأن الاسم الخاص بمطعمه "كوكسال بابا" به حروف عربي، ولا يعتمد بشكل كبير على اسم البلوجر الشهير، لذا لن يغير الاسم  حتى يراجع أحد المحامين، وبالتالي إن كان هناك ضرر سيزيله على الفور، والعكس تمامًا.

وهددت مديرة أعمال البلوجر التركي الشهير "كوكسال بابا" بأنهم ستتخذون الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل أحمد عادل، ابن محافظة الشرقية.

اسم البلوجر الشهير كوكسال بابا البلوجر التركي الشهير كوكسال بابا التركي كوكسال بابا مطعم كوكسال بابا الشرقية

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