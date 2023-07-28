خليفة حفتر يعين المسمارى قائدًا لإدارة الإعلام والتعبئة

قرر قائد القيادة الليبية العامة المشير خليفة حفتر، إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة التابعة للقيادة العامة وتعيين الناطق باسم القائد العام والقيادة العامة اللواء أحمد المسماري، مديراً لها إضافة إلى عمله السابق.

ونصت المادة الأولى من قرار حفتر رقم (240) لسنة 2023 بشأن إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة، الذي نشره المسماري عبر صفحته على قرر قائد القيادة الليبية العامة المشير خليفة حفتر، إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة التابعة للقيادة العامة وتعيين الناطق باسم القائد العام والقيادة العامة اللواء أحمد المسماري مديراً لها إضافة إلى عمله السابق.

ونصت المادة الأولى من قرار حفتر رقم (240) لسنة 2023 بشأن إنشاء إدارة الإعلام والتعبئة، الذي نشره المسماري عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس، على أن يكون مقر الهيئة الجديد في مدينة بنغازي.

وكلف حفتر بموجب المادة الثانية من القرار، الذي صدر بتاريخ 24 يوليو الجاري، الناطق باسمه والقيادة العامة اللواء أحمد أبوزيد رويفع المسماري، مديرا لإدارة الإعلام والتعبئة إضافة إلى عمله السابق.سبوك» اليوم الخميس، على أن يكون مقر الهيئة الجديد في مدينة بنغازي.

وكلف حفتر بموجب المادة الثانية من القرار، الذي صدر بتاريخ 24 يوليو الجاري، الناطق باسمه والقيادة العامة اللواء أحمد أبوزيد رويفع المسماري، مديرا لإدارة الإعلام والتعبئة إضافة إلى عمله السابق.