الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليونان.. حريق فى مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط البلاد

حريق في مستودع ذخيرة
حريق في مستودع ذخيرة

اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من بلدة نيا أنخيالوس وسط اليونان، وسماع دوي انفجارات في أعقابه، على ما أفادت محطة "إي.آر.تي" اليونانية.

 

وقالت المحطة اليونانية، إن حريقا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.

 

وأضافت المحطة أنه لأسباب احترازية، يتم نقل عدد من طائرات "إف-16" من قاعدة "نيا أنخيالوس" الجوية إلى قاعدة جوية أخرى.

 

ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.

 

وذكرت الصحف المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".

 

وتم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.

 

وفي المجموع ، وفقًا للمركز الوطني للطوارئ ووزارة الصحة في منطقة بحر إيجة، تم إدخال 9 أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة.

 

والأول من أمس أعلنت فرق الإطفاء في البلاد أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل.

 

وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

 

وتستمر عمليات إخماد الحريق في رودس، مع التركيز على ثلاث جبهات نشطة.

 

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لامتداد حرائق الغابات ليشمل نصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

 

وبحسب الحماية المدنية، فقد تستمر موجات الحرارة التي تشهدها منطقة جنوبي أوروبا والكثير من مناطق العالم، حتى أغسطس.

حريق في مستودع ذخيرة
حريق في مستودع ذخيرة
حريق في مستودع ذخيرة
حريق في مستودع ذخيرة
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