لا يفوتك هذا المساء| سياسيون وإعلاميون يشاركون في عزاء والد محمد الباز

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

السيطرة على حريق شقة بالعجوزة.. والتحريات: "ماس كهربائي"

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق محدود نشب داخل شقة سكنية بسبب ماس كهربائي بجهاز التكييف بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459710

سودانيون لـ«الدستور»: اجتماع القوى المدنية فى القاهرة خطوة لإنهاء الحرب

شدد سياسيون سودانيون على أهمية الاجتماعات التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية من أجل حل الأزمة فى السودان، والتى كان آخرها اجتماع القوى المدنية السودانية فى القاهرة، على مدار اليومين الماضيين، ليستكمل ما بدأ فى اجتماعات ١٣ يونيو الماضى، حين استضافت مصر قمة «دول جوار السودان».

وقال السياسيون السودانيون، فى حديثهم مع «الدستور»، إن الاجتماعات الأخيرة خطوة مهمة فى طريق إنهاء الحرب، وتهدف إلى وضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد هذه الحرب، وتنسيق الجهود من أجل وقفها، والتوصل إلى حل شامل للأزمة، مع رفض أى تدخلات إقليمية أو دولية، موجهين الشكر لمصر قيادة وشعبًا، على جهودها لدعم الحل السياسى فى السودان، واستضافة وحماية اللاجئين الفارين من ويلاتها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459741

رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع «الإحصاءات الاقتصادية» بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا فى موارد النقد الأجنبى، على رأسها الصادرات المصرية التى ارتفعت قيمتها من ٤٣.٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢١، إلى ٥٢.١ مليار دولار فـى عـام ٢٠٢٢. وأكد «سعد»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن تأثير الأزمة العالمية على واردات مصر من السلع الاستراتيجية مثل القمح محدود للغاية، فى ظل اعتمادنا على ١٠ دول لاستيراد مخزوننا مـن الحبوب، وهى روسيا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا وبلغاريا وألمانيا وأستراليا وبـيلاروسيا وليتوانيا والولايات المتحدة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459732

"قصور الثقافة" في أسبوع.. مشاركات ثرية بمهرجان العلمين واستمرار عروض"ثقافتنا في إجازتنا"

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأسبوع المقبل، عددًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والفنية، تتضمن مشاركات ثرية بمهرجانات دولية ومحلية، وفعاليات مقدمة للرواد وللجمهور بمواقع الهيئة بالمحافظات خلال الفترة من 28 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

تتصدر تلك الفعاليات، مشاركة الهيئة بفعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة، المهرجان الأضخم على مستوى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459711

الإعلامي أحمد موسي يشارك في عزاء والد الدكتور محمد الباز (صور)

حرص الإعلامي أحمد موسى على تقديم واجب العزاء للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ الباز، وذلك بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

كان الدكتور محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459797

استراتيجية حكومية لتنظيم انقطاع الكهرباء.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التصريحات الهامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تناول خلالها استراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع تخفيف الأحمال، والأسباب الحقيقية وراء الانقطاع.

قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على استيراد مزيد من المازوت، مؤكدًا أن العمل سيكون “أونلاين”.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل.

https://www.dostor.org/4459699