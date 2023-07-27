استراتيجية حكومية لتنظيم انقطاع الكهرباء.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التصريحات الهامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تناول خلالها استراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بالتزامن مع تخفيف الأحمال، والأسباب الحقيقية وراء الانقطاع.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية أبرز تلك التصريحات..

قال رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق على استيراد مزيد من المازوت، مؤكدًا أن العمل سيكون “أونلاين” من المنزل بداية من الأحد المقبل؛ لتخفيف الأحمال.

وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي: «هيكون عندنا احتياج لتخفيف الأحمال طول ما درجة الحرارة بتزيد على 35 درجة، لذلك يجب ترشيد استهلاك الطاقة لتقيل فترات انقطاع الكهرباء».

وردّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الادعاءات التي تقول إن الدولة تتعمد تفقير المواطن من الكهرباء لصالح مشروعات أخرى، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وقال “مدبولي”: "الناس اللي بتقول فين مشروعات الكهرباء أنا بقولكم لولا مشروعات الكهرباء كان ما يواجه المواطن المصري أكبر بكثير، وكان المتوفر من الكهرباء فقط 3 ساعات وباقي اليوم بلا كهرباء"، مضيفًا: «الموضوع كله مرتبط بدرجة حرارة وارتفاع حرارة غير مسبوق».

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال بدأت منذ يوم 17 يوليو، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي واجهته مصر والعالم كله، وهذه ظاهرة غير مسبوقة.

وأضاف، خلال المؤتمر صحفي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وأن تغير المناخ أمر مرعب، وما يحدث مجرد البداية.

وتابع: "ببساطة التصريحات دي بتلخص الأزمة المفاجئة اللي كل دول العالم واجهتها خلال الـ10 أيام الماضية".

ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين وزارة الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء، منوهًا بأن مصر تعتمد على منظومتين رئيسيتين في توليد الكهرباء، الأولى وهي الاعتماد على الوقود الأحفوري وهو مزيج بين الغاز والمازوت والجزء الآخر يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن كل دول العالم تواجه موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف أن هناك أزمة على مدار 11 يومًا ومستمرة بالنسبة لانقطاع الكهرباء، لذلك تم استخدام كل إمكاناتنا من الغاز لتعويض النقص.

وتابع "مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتشغيل المحطات بأقصى طاقة تم استخدام كميات كبيرة من المازوت وكذلك الغاز الطبيعي".

وأكد أن مصر تنتج كمية من المازوت وتستورد كمية أخرى، مشيرًا إلى أنه حدثت ضغوط في الأحمال، وبالتالي كان هناك اضطرار لتخفيف الأحمال، حتى نعود للأمور الطبيعية بعد توقع أن تنكسر موجه الحر الشديدة،

وأوضح أنه تم الطلب من الجهات المعنية بالأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة التي جاءت أن درجات الحرارة في أغسطس ستكون غير مسبوقة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي في كل مدينة ومحافظة وحي بحد أقصى الإثنين المقبل، ليكون الأمر واضحًا أمام جميع المواطنين.

واختتم: "كل مواطن ساكن في حي هيعرف بالظبط فترة انقطاع التيار ويتم الإعلان عنه الإثنين المقبل بحد أقصى ويكون معروفًا على مستوى الجمهورية".