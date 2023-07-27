الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإعلامى أحمد موسى يشارك فى عزاء والد الدكتور محمد الباز (صور)

عزاء والد د.محمد
عزاء والد د.محمد الباز

حرص الإعلامي أحمد موسى على تقديم واجب العزاء للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ الباز، وذلك بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

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كان الدكتور محمد الباز قد أعلن وفاة والده فجر الإثنين الماضي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى.. اليوم انكسرت مرآتى.. اليوم مات أبى".

تم تشييع جنازة والد الإعلامي محمد الباز بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه في قرية الزعاترة مركز الزرقا بدمياط.

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وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بدمياط، جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" والذي خرج من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بدمياط، بحضور د.محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

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أحمد موسى الاعلامي احمد موسى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة الدكتور محمد الباز العزاء للدكتور محمد الباز

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