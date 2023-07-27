الأنبا أكليمندس يترأس قداس عيد الأمير تادرس الشطبي

صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم القداس الإلهي في كنيسة الأمير تادرس الشُطبي بكمباوند جاردينيا بشرق مدينة نصر، وذلك في مناسبة عيد الأمير تادرس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

وبعد صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٣ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة الأب القس مرقس زغلول، وأسر الشمامسة الجدد وخورس شمامسة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد، وسط فرحة خاصة من الجميع حيث تعد هذه أول رسامة شمامسة لهذه الكنيسة.

على صعيد آخر، والتقى البابا تواضروس الثاني، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم ٤٧، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك والقس د.صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

واصطحب البابا الضيوف في جولة بالمقر البابوي ومركز "لوجوس"، حيث زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس المهندس عماد صبحي، حيث ألقى قداسة البابا كلمة جاء فيها:

سمات هذا الزمان:

١. الإنسان صار بلا مشاعر

٢. تكنولوجيا بلا مبادئ

٣. أرض بلا استقرار

كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات:

١. الله هو ضابط الكل

٢. الكتاب المقدس مرشد للحياة

٣. الكنيسة ميناء الخلاص

٤. الأسرة هي كيان وأمان

وبعدها وزع قداسته هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.