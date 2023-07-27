الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أكليمندس يترأس قداس عيد الأمير تادرس الشطبي

الأنبا أكليمندس
الأنبا أكليمندس

صلى الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم القداس الإلهي في كنيسة الأمير تادرس الشُطبي بكمباوند جاردينيا بشرق مدينة نصر، وذلك في مناسبة عيد الأمير تادرس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم.

وبعد صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٣ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة برتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة الأب القس مرقس زغلول، وأسر الشمامسة الجدد وخورس شمامسة الكنيسة وأسر الشمامسة الجدد، وسط فرحة خاصة من الجميع حيث تعد هذه أول رسامة شمامسة لهذه الكنيسة.

على صعيد آخر، والتقى البابا تواضروس الثاني، فِي المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من رابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (الأتيما A.T.I.M.E) يتضمن عمداء وطلابًا من مختلف كليات اللاهوت بلغ عددهم ٤٧، برئاسة رئيس الرابطة قدس الأرشمندريت يعقوب خليل عميد معهد القديس يوحنا الدمشقي بجامعة البلمند وعضوية الأب ميشيل قمبر الأمين التنفيذي للأتيما، والقس الدكتور بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك والقس د.صموئيل رزفي الأمين التنفيذي المشارك، وعمداء آخرين أعضاء في الرابطة.

واصطحب البابا الضيوف في جولة بالمقر البابوي ومركز "لوجوس"، حيث زاروا كنيسة التجلي، والمكتبة المركزية البابوية، وقاعة المجمع المقدس والممر المتحفي، ثم انتقلوا إلى قاعة الشماس المهندس عماد صبحي، حيث ألقى قداسة البابا كلمة جاء فيها:
سمات هذا الزمان:
١. الإنسان صار بلا مشاعر
٢. تكنولوجيا بلا مبادئ 
٣. أرض بلا استقرار

كما شرح لهم كيف يمكن التعامل مع هذه السمات: 
١. الله هو ضابط الكل 
٢. الكتاب المقدس مرشد للحياة 
٣. الكنيسة ميناء الخلاص 
٤. الأسرة هي كيان وأمان

وبعدها وزع قداسته هدايا على الحاضرين، والتقط معهم صورًا تذكارية.

اسة البابا تواضروس الثاني الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة الأسقف العام لكنائس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل و الأرثوذكسي إكليمندس الأسقف العام الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نص البا الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر البابا تواضروس الثان البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

بكرى عن فرض رسوم 10 قروش على المكالمات: هذه هى الحقيقة

بدء عزاء والد الدكتور محمد الباز من مسجد عمر مكرم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟